Отчим погибшего мальчика из Черняховска заявил, что следы от ударов могли оказаться на теле ребёнка уже после смерти

Отчима Димы спросили, как в семье воспитывали мальчика, приемлемо ли было физическое насилие по отношению к нему. «Моментами бил. Мог иногда ударить по губам или по ягодице, мог дёрнуть за ухо», — ответил Сергей. Судья уточнил, бил ли мужчина пасынка по рукам, на что тот ответил: «Дима мог закрываться во время ударов, и тогда уже попадало по рукам».