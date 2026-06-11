Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке ряда товаров

В Минпромторге пояснили, что необходимость предоставления участникам оборота товаров дополнительного времени обусловлена в том числе спецификой отраслей. Такая мера поможет выработать наиболее эффективные и рациональные для бизнеса и государства модели нанесения средств идентификации на товары и взаимодействия с информационной системой маркировки.