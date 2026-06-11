Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке ряда товаров

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Минпромторг России предложил продлить эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции, отопительных приборов, пиротехники, средств пожаротушения, товаров для дома и интерьера и ряда другой продукции до 28 февраля 2027 года, говорится в сообщении министерства.
«Инициатива направлена на продление до 28 февраля 2027 г. сроков проведения экспериментов по маркировке оптоволоконной продукции, отопительных приборов, кабельно-проводниковой продукции, пиротехнических изделий, средств пожаротушения, средств обеспечения пожарной безопасности, продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении.
В списке также полимерная трубная продукция, компоненты транспортных средств, устройства с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин, а также товары для дома и интерьера.
В Минпромторге пояснили, что необходимость предоставления участникам оборота товаров дополнительного времени обусловлена в том числе спецификой отраслей. Такая мера поможет выработать наиболее эффективные и рациональные для бизнеса и государства модели нанесения средств идентификации на товары и взаимодействия с информационной системой маркировки.