Миграционный рейд провели на рынке в Аксайском районе Ростовской области

Кроме того, добавили в МВД, в ходе рейда задержали двух иностранцев. Один из мужчин, предварительно, пользовался поддельным уведомлением о своем прибытии в Россию. Другой — попытался откупиться, чтобы избежать административной ответственности за нарушение правил использования ремня безопасности при управлении автомобилем. По этим случаям проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.