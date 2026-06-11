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Калининград поделился с регионами опытом госконтроля с помощью ИИ

Опыт Калининградской области в сфере государственного контроля представили на.

выездном заседании Комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства РФ. Мероприятие прошло на этой неделе в Пскове. Участвовали представители надзорных органов всего Северо-Западного федерального округа.

Регион на совещании представлял глава министерства контроля Калининградской области Никита Михалёв. Он рассказал коллегам о том, как самый западный регион страны выстраивает систему надзора.

По словам Михалёва, сейчас восемь из десяти проводимых мероприятий носят предупредительный характер. То есть контролёры стараются не наказать, а предотвратить нарушение.

При этом контроль становится всё более технологичным. «Постепенно осваиваем беспилотные технологии. Они уже применяются в рамках экологического и лесного надзора, для осмотра объектов культурного наследия», — рассказал министр.

Калининградская область начинает использовать нейросети для контроля за контейнерными площадками. Система видеонаблюдения в автоматическом режиме фиксирует переполнение бака и складирование крупногабаритного мусора. ИИ сам распознает нарушение и сигнализирует.

Также Михалёв поделился практикой региона в двух конкретных сферах — надзор за туристической индустрией и контроль за оборотом алкоголя.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил: за последние несколько лет в стране проделана большая работа по реформе контрольно-надзорной деятельности. Созданы понятные и исполнимые правила, а благодаря цифровизации процесс проверок стал прозрачным.

«Будущее системы госконтроля — за технологиями», — подчеркнул Яцкин.

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