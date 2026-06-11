«Я своей позиции не менял»: экс-глава регионального ФКР прокомментировал решение суда

В то же время Олег Туркин подчеркнул, что свою позицию не менял и вины не признавал. «Мне кажется, моё имя останется честным для тех людей, чьё мнение мне важно. Я и в суде говорил о том, что я могу честно смотреть людям в лицо», — сказал он, добавив, что все расходы, которые несла организация, искренне считал направленными на достижение целей фонда и улучшение его работы.