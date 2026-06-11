В отеле «Плазма» Тульской области появится новая спортивная инфраструктура

Подписание инвестиционного соглашения о развитии туристической и спортивной инфраструктуры парк-отеля «Плазма» Тульской области состоялось 4 июня в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума, сообщили в региональном министерстве туризма. Инициативу реализуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
По проекту планируется строительство современных гостиничных корпусов вместимостью более 450 гостей, второго полноразмерного футбольного поля, семейных рекреационных пространств и объектов досуговой инфраструктуры. Работы будут проходить с 2026 по 2031 год.
В настоящее время парк-отель «Плазма» размещает единовременно более 1,2 тыс. человек. На территории расположены конференц-залы, рестораны, банкетный зал, столовая, детская комната, бани, воркаут-зоны, крытые манежи и площадки для занятий различными видами спорта, футбольное поле. Кроме того, для гостей доступны благоустроенная пляжная зона с двумя подогреваемыми бассейнами, а также водоем, предназначенный для купания и любительской рыбной ловли.
«Сегодня крайне важно заниматься дальнейшим совершенствованием туристической инфраструктуры. Реализация проекта развития парк-отеля “Плазма” будет способствовать дальнейшему повышению туристической привлекательности Тульской области. Наша задача — двигаться в этом направлении, создавать новые точки притяжения для наших туристов», — отметил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.