Прощание с актрисой Людмилой Чурсиной пройдет в Спасо-Преображенском соборе в Петербурге

Ее актерская карьера началась с приглашения в Театр имени Вахтангова после окончания Театрального училища имени Щукина. С 1965 года она работала на киностудии «Ленфильм», а с 1974 года служила в Московском театре имени Пушкина. Через десять лет Чурсина присоединилась к Театру Армии, где исполнила около 20 центральных ролей на сцене Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА).