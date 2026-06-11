В Пресненском районе Москвы отремонтируют 5 улиц

Пять улиц комплексно отремонтируют в этом году в Пресненском районе Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Работы по благоустройству городских объектов проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Главная задача — создать комфортные условия для передвижения водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. Поэтому заменим дорожное покрытие и нанесем новую разметку, в пешеходных зонах установим лавочки и навигационные стелы», — добавил Бирюков.
Работы пройдут на улицах Сергея Макеева, Малой Грузинской, Пресненском Валу, а также в Ножовом и Малом Предтеченском переулках. На объектах установят фонари с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения, что позволит разметке и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Для пассажиров городского транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с зарядными слотами и системами видеонаблюдения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.