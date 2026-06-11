В Пресненском районе Москвы отремонтируют 5 улиц

Работы пройдут на улицах Сергея Макеева, Малой Грузинской, Пресненском Валу, а также в Ножовом и Малом Предтеченском переулках. На объектах установят фонари с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения, что позволит разметке и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Для пассажиров городского транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с зарядными слотами и системами видеонаблюдения.