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Власти выделяют 69 млн рублей на благоустройство Зимнего озера

Ищут подрядчика, который займется ремонтными работами.

Источник: Комсомольская правда

Власти Калининграда направляют 69 млн рублей на благоустройство Зимнего озера. Сейчас ищут подрядчика, аукцион уже объявлен. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Проектом предусмотрено мощение тропинок, устройство пешеходного настила и пирсов из террасной доски, освещение и камеры системы «Безопасный город», качели, скамейки, урны. Также — озеленение.

О том, как идет голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году, рассказывали здесь.

Как принять участие до 12 июня: перейдите на единую федеральную платформу: zagorodsreda.gosuslugi.ru, выберите понравившийся объект и отдайте за него свой голос.

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