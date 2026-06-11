Сормовское шоссе в Нижнем Новгороде частично перекроют 15 июня

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке Сормовского шоссе в районе станции метро «Буревестник». Ограничения будут действовать с 07:00 15 июня до 23:59 15 июля 2026 года.
Причиной изменений станет ремонт наземного павильона станции. На время работ проезжую часть сузят, при этом движение сохранится по одной полосе в направлении улицы Коминтерна.
Автомобилистам рекомендуют заранее учитывать изменения в организации движения, планировать маршрут и соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что.
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