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Сормовское шоссе в Нижнем Новгороде частично перекроют 15 июня

Причиной изменений станет ремонт наземного павильона станции метро «Буревестник».

Источник: Время

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке Сормовского шоссе в районе станции метро «Буревестник». Ограничения будут действовать с 07:00 15 июня до 23:59 15 июля 2026 года.

Причиной изменений станет ремонт наземного павильона станции. На время работ проезжую часть сузят, при этом движение сохранится по одной полосе в направлении улицы Коминтерна.

Автомобилистам рекомендуют заранее учитывать изменения в организации движения, планировать маршрут и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что.

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