Электропоезда «Финист» могут запустить из Нижнего Новгорода в 2027 году

Электропоезда ЭС-105 «Финист» могут пустить из Нижнего Новгорода в 2027 году, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Данный вопрос обсудили сегодня, 11 июня, на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Оказалось, что на 2027 год совместно с ОАО «РЖД» рассматривается вопрос внедрения инновационных поездов полностью отечественного производства, в том числе двухсистемных скоростных электропоездов ЭС-105 «Финист». Он может быть запущен на направлениях: Нижний Новгород — Казань и Нижний Новгород — Шахунья.
«Важно, что в приоритете — отечественные разработки и повышение комфорта для пассажиров. Депутаты будут держать этот вопрос на постоянном контроле», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Ранее ИВ «Время Н» сообщало, что нижегородцы смогут добраться до Дзержинска на «Валдаях» с 15 июня.