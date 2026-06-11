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Электропоезда «Финист» могут запустить из Нижнего Новгорода в 2027 году

Их могут пустить по двум маршрутам.

Источник: Время

Электропоезда ЭС-105 «Финист» могут пустить из Нижнего Новгорода в 2027 году, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Данный вопрос обсудили сегодня, 11 июня, на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Оказалось, что на 2027 год совместно с ОАО «РЖД» рассматривается вопрос внедрения инновационных поездов полностью отечественного производства, в том числе двухсистемных скоростных электропоездов ЭС-105 «Финист». Он может быть запущен на направлениях: Нижний Новгород — Казань и Нижний Новгород — Шахунья.

«Важно, что в приоритете — отечественные разработки и повышение комфорта для пассажиров. Депутаты будут держать этот вопрос на постоянном контроле», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее ИВ «Время Н» сообщало, что нижегородцы смогут добраться до Дзержинска на «Валдаях» с 15 июня.