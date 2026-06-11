Электропоезда «Финист» могут запустить из Нижнего Новгорода в 2027 году

Данный вопрос обсудили сегодня, 11 июня, на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Оказалось, что на 2027 год совместно с ОАО «РЖД» рассматривается вопрос внедрения инновационных поездов полностью отечественного производства, в том числе двухсистемных скоростных электропоездов ЭС-105 «Финист». Он может быть запущен на направлениях: Нижний Новгород — Казань и Нижний Новгород — Шахунья.