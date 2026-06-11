Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта

«Ограничения вводятся на период производства работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия транспортной развязки», — говорится в сообщении.
Речь идет о перекрестке, расположенном на 171-м км, между населенными пунктами Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Он будет закрыт для движения транспорта на въезд и выезд из села Изобильное 22 июня с 06:00 до 22:00 и 28 июня с 06:00 до 22;00.
На период действия ограничений проезд в село Изобильное будет осуществляться только через Партизанскую улицу, расположенную в Алуште.
Кроме того, будет перекрыто движение через перекресток, расположенный на 179+350 км, возле памятника Крымским партизанам, с 30 июня с 22:00 до 1 июля до 07:00. На этот период проезд на улицу Комсомольскую будет осуществляться через примыкание, расположенное на 180+800 км, а на улицу Сергеева-Ценского — через перекресток на 178-м км.
Ранее сообщалось, что одну из важных автомобильных артерий Севастополя — улицу Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют для движения в середине июля, в соответствии с графиком работ. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 90%.