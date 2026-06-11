Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта

Кроме того, будет перекрыто движение через перекресток, расположенный на 179+350 км, возле памятника Крымским партизанам, с 30 июня с 22:00 до 1 июля до 07:00. На этот период проезд на улицу Комсомольскую будет осуществляться через примыкание, расположенное на 180+800 км, а на улицу Сергеева-Ценского — через перекресток на 178-м км.