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Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. На двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничения вводятся на период производства работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия транспортной развязки», — говорится в сообщении.

Речь идет о перекрестке, расположенном на 171-м км, между населенными пунктами Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Он будет закрыт для движения транспорта на въезд и выезд из села Изобильное 22 июня с 06:00 до 22:00 и 28 июня с 06:00 до 22;00.

На период действия ограничений проезд в село Изобильное будет осуществляться только через Партизанскую улицу, расположенную в Алуште.

Кроме того, будет перекрыто движение через перекресток, расположенный на 179+350 км, возле памятника Крымским партизанам, с 30 июня с 22:00 до 1 июля до 07:00. На этот период проезд на улицу Комсомольскую будет осуществляться через примыкание, расположенное на 180+800 км, а на улицу Сергеева-Ценского — через перекресток на 178-м км.

Ранее сообщалось, что одну из важных автомобильных артерий Севастополя — улицу Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют для движения в середине июля, в соответствии с графиком работ. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 90%.

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