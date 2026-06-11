В Краснодаре на Северной добавят выделенные полосы для общественного транспорта

В мэрии Краснодара также напомнили, что выделенные полосы для общественного транспорта уже работают на улицах Мира, Седина, Октябрьской, Ставропольской, Трамвайной, 1-го Мая, Мачуги, Тургенева, Тюляева, а также на проспекте Чекистов и улице 40-летия Победы.