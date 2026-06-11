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В Краснодаре на Северной добавят выделенные полосы для общественного транспорта

На улице Северной в Краснодаре обустроят еще два участка выделенных полос.

Источник: Комсомольская правда

На улице Северной появятся новые участки выделенных полос протяженностью 1,35 километра. Маршрут будет проложен в обоих направлениях — от улицы имени Ломоносова до улицы Передовой. Дорожную разметку уже приводят в соответствие с новой схемой приоритетного движения; изменения вступят в силу в ближайшие дни.

Развитие выделенных полос на Северной идет поэтапно: первые участки (от ул. Седина до ул. Леваневского) появились в 2023 году, в 2024-м полосы продлили до ул. Садовой, а в 2025-м — до ул. Ломоносова.

В мэрии Краснодара также напомнили, что выделенные полосы для общественного транспорта уже работают на улицах Мира, Седина, Октябрьской, Ставропольской, Трамвайной, 1-го Мая, Мачуги, Тургенева, Тюляева, а также на проспекте Чекистов и улице 40-летия Победы.