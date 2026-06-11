В Багратионовском районе поисковики нашли обломки самолета с останками летчиков

«Мы пока до конца не поняли, был ли орден вручен Жаркову, — пояснил Степанов. — Но в раскопе его не оказалось, а работу мы провели подробную. Может быть, летчик просто не взял награду с собой, такое тоже могло быть. Что касается останков, то мы будем решать этот вопрос по ходу дела: если родственники решат забрать их на малую родину, то мы поможем транспортировать на большую землю».