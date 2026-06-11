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В Багратионовском районе поисковики нашли обломки самолета с останками летчиков

Имена пилота и воздушного стрелка штурмовика Ил-2 удалось установить по номерам награды.

В Калининградской области поисковикам удалось обнаружить еще один советский штурмовик Ил-2 с останками летчиков. О находке «Новому Калининграду» рассказал руководитель поисково-исторического центра «Натангия» Виталий Степанов.

«Нам удалось обнаружить останки командира эскадрильи лейтенанта Анатолия Степановича Жаркова и сержанта Башира Газабудаевича Закаева. Вместе с последним была найдена медаль “За отвагу”. Родственников Закаева мы уже нашли, а Жаркова еще ищем», — сообщил Степанов.

Поисковик уточнил, что самолет был найден между поселками Пограничное и Новоселово Багратионовского района. Также Степанов рассказал, что помощь «Натангии» оказал местный фермер, оказавшийся владельцем участка, а также к работе подключились газовщики (рядом с местом падения самолета проходит газовая труба, поэтому необходимо было получить согласование на работы).

«Фермер поделился с нами водой, поэтому мы прямо на месте могли отмывать детали самолета», — продолжил Степанов.

Фото предоставлены поисково-историческим центром «Натангия».

Руководитель поисковиков также рассказал, что найти орден «Красного Знамени», принадлежавший Анатолию Жаркову, не удалось.

«Мы пока до конца не поняли, был ли орден вручен Жаркову, — пояснил Степанов. — Но в раскопе его не оказалось, а работу мы провели подробную. Может быть, летчик просто не взял награду с собой, такое тоже могло быть. Что касается останков, то мы будем решать этот вопрос по ходу дела: если родственники решат забрать их на малую родину, то мы поможем транспортировать на большую землю».

Согласно архивным документам, самолет Жаркова и Закаева, воевавший в 539-м штурмовом авиаполку 182-й штурмовой авиационной Тильзитской орденов Суворова и Кутузова дивизии, не вернулся с боевого задания 26 марта 1945 года.

Поисковые работы проводились 6−7 июня 2026 года. Вместе с обломками самолета было найдено личное оружие (пистолет ТТ), а также фрагменты амуниции, парашютные замки и другие артефакты.

Поисковики продолжают поиски родственников лейтенанта Анатолия Жаркова, родившегося в городе Томске Западно-Сибирского края.

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