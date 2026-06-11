Суд взыскал с тамбовской агрофирмы 165 млн в пользу столичной предпринимательницы

По данным суда, задолженность образовалась по договору аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения от 1 января 2022 года. С «Темпа» взыскано 153,3 млн руб. основного долга, 11,95 млн руб. процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 1 апреля 2025 года по 25 марта 2026 года, а также 1,3 млн руб. расходов по уплате госпошлины. Истцу возвращена из федерального бюджета госпошлина в размере 33,4 тыс. руб.