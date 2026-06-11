Суд по убийству Али Саидова приостановили из-за розыска подсудимого

Убийство было совершено в декабре 2024 года. На дискотеке «Прогресс Холл» в Шахунье между двумя компаниями молодых людей, которые сначала мирно общались, случился конфликт. Судя по видеозаписям из кафе, сначала драка возникла внутри, у выхода. Затем Кирилл Рыбаков бегал на кухню заведения и, ругаясь с персоналом, выносил оттуда ножи. Али Саидов погиб на улице возле кафе от нескольких ножевых ранений, его друг был легко ранен. Это преступление получило большой общественный резонанс, потому что двух подозреваемых долго не задерживали и они находились на свободе. Один из них в итоге скрылся и был объявлен в межгосударственный розыск.