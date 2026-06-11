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На реконструкцию моста через Преголю в Гвардейске направляют 994 млн рублей

Финансирование рассчитано на три года.

Администрация Гвардейского округа готовится к поиску подрядчика для реконструкции моста через Преголю. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести на ул. Дзержинского в Гвардейске. На реконструкцию готовы потратить до 994 632 208 рублей. Финансирование рассчитано на три года. 297,7 млн рублей планируют освоить в текущем году, 443,8 млн — в 2027-м, 253 млн — в 2028-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Напомним, о проблемах с техническим состоянием моста региональные власти заявляли как минимум с 2019 года. Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал переправу аварийной и оценил стоимость необходимых работ примерно в 1 млрд руб.

В 2025 году власти вернулись к вопросу реконструкции. Представленный жителям проект предусматривает демонтаж существующего моста и строительство нового автомобильного перехода. Стоимость работ в ценах второго квартала 2025 года оценивается в 923,9 млн руб., срок реализации — два-три года. Государственная экспертиза одобрила проект реконструкции исторического железобетонного моста через реку Преголю в Гвардейском округе в декабре 2025 года.

Отметим, мост через реку Прегель в Тапиау (довоенное название Гвардейска — прим. «Нового Калининграда») был построен в 1905—1910 годах. В ходе боевых действий Первой мировой войны он был разрушен, но восстановлен в межвоенный период.

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