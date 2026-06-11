На реконструкцию моста через Преголю в Гвардейске направляют 994 млн рублей

Работы необходимо провести на ул. Дзержинского в Гвардейске. На реконструкцию готовы потратить до 994 632 208 рублей. Финансирование рассчитано на три года. 297,7 млн рублей планируют освоить в текущем году, 443,8 млн — в 2027-м, 253 млн — в 2028-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.