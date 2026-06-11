Нижегородец Олег Костин стал чемпионом России по плаванию

Сегодня во Дворце водных видов спорта в Казани завершился чемпионат России по плаванию. В последний день соревнований заслуженный мастер спорта Олег Костин принёс Нижегородской области единственное золото.
На дистанции 50 метров баттерфляем все ждали успеха от 22-летнего уроженца Санкт-Петербурга Егора Корнева, который вчера отобрал у нижегородца Олега Костина рекорд России. В полуфинале Корнев проплыл за 22,59 секунды. Но в финале успех сопутствовал 34-летнему Костину. Наш земляк с самого начала задал высокий темп, продержав его до финиша. Чемпионское время составило 22,79 секунды. Корнев стал вторым с результатом — 22,94.
В августе Олег Костин будет выступать на чемпионате Европы по плаванию в Париже.
Добавим, что ранее бронзовую награду выиграл ещё нижегородец Ярослав Лозе. Он отличился в заплыве на 400 метров комплексом — 4.20,53.