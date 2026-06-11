Нижегородец Олег Костин стал чемпионом России по плаванию

На дистанции 50 метров баттерфляем все ждали успеха от 22-летнего уроженца Санкт-Петербурга Егора Корнева, который вчера отобрал у нижегородца Олега Костина рекорд России. В полуфинале Корнев проплыл за 22,59 секунды. Но в финале успех сопутствовал 34-летнему Костину. Наш земляк с самого начала задал высокий темп, продержав его до финиша. Чемпионское время составило 22,79 секунды. Корнев стал вторым с результатом — 22,94.