В ОАЭ задержали предпринимательницу, обманувшую в Ростове людей на 322 миллиона

С 2003 по 2009 год женщина являлась генеральным директором коммерческой организации. Вместе со своим мужем и другими сотрудниками она привлекала деньги людей для строительства в Ростове пяти жилых многоквартирных домов. При этом разрешительных документов у них на это не было.