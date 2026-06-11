В ОАЭ задержали предпринимательницу, обманувшую в Ростове людей на 322 миллиона

По инициативе Генпрокуратуры России компетентные органы ОАЭ выдали гражданку России для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
С 2003 по 2009 год женщина являлась генеральным директором коммерческой организации. Вместе со своим мужем и другими сотрудниками она привлекала деньги людей для строительства в Ростове пяти жилых многоквартирных домов. При этом разрешительных документов у них на это не было.
В итоге супруги причинили 235 участникам долевого строительства ущерб на сумму 322 миллиона рублей. После этого они сбежали в Объединенные Арабские Эмираты.
— Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с зарубежными коллегами удалось добиться принятия положительных решений о передаче обвиняемых, — говорится в сообщении.
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