Не поздоровался — и получил: в Мамоновском округе пьяный мужчина избил костылями 12‑летнего мальчика

Полиция провела проверку после сообщения о побоях 12‑летнего мальчика. Как установили сотрудники, знакомый матери ребёнка, будучи пьяным, несколько раз ударил школьника костылями. Конфликт произошёл из‑за того, что мальчик, вернувшись домой, отказался поздороваться с гостем. В момент происшествия мать ребёнка спала после застолья и не пресекла действия мужчины. Пожилой родственник, находившийся в квартире, не смог вмешаться и сообщил о случившемся отцу пострадавшего. Тот вызвал полицию.