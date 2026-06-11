Врио губернатора Белгородской области встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным

«Главное — безопасность жителей и помощь приграничью. Марат Шакирзянович был в регионе, знает ситуацию лично. Мы определили механизмы поддержки от федерального центра и других регионов. Продолжаем эту работу, в частности, при подготовке объектов энергетики к отопительному сезону», — отметил Александр Шуваев.