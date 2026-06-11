Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд исследовал фото и видео из материалов дела о смерти 7-летнего мальчика в Черняховске

Изучили, в частности, запись с камеры видеонаблюдения с места работы матери убитого ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградском областном суде 11 июня состоялось заседание по громкому делу о смерти 7-летнего мальчика в Черняховске. Были исследованы фотографии, по которым удалось изучить жизнь мальчика и его сестры как до начала совместного проживания с отчимом, так и после этого.

Как сообщает пресс-служба областного суда, также изучено видео с записями разговоров матери несчастного мальчика с мужем, дочерью и сыном незадолго до наступления смерти малыша. Речь идет о видео, которое сняла камера наблюдения в пункте выдачи заказов маркетплейса, где работала женщина.

Кроме того, исследовано заключение судебно-медицинской экспертизы трупа ребенка.

Следующее судебное заседание, на котором суд продолжит исследовать видеоматериалы, состоится 16 июня.