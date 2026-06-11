Суд исследовал фото и видео из материалов дела о смерти 7-летнего мальчика в Черняховске

В Калининградском областном суде 11 июня состоялось заседание по громкому делу о смерти 7-летнего мальчика в Черняховске. Были исследованы фотографии, по которым удалось изучить жизнь мальчика и его сестры как до начала совместного проживания с отчимом, так и после этого.