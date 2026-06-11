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В Пентагоне объявили тревогу из-за инцидента с «опасными веществами»

В четверг внутренние системы Пентагона зафиксировали проблему с качеством воздуха, после чего часть здания была заблокирована и эвакуирована. По данным источников CNN, полиция внутри здания работает в противогазах и комплектах полной химической защиты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В здании Пентагона были заблокированы несколько этажей и коридоров, часть помещений эвакуируют из-за «инцидента с опасными веществами». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники и представителей местной пожарной службы.

По словам официального представителя Пентагона Шона Парнелла, в четверг внутренние системы здания зафиксировали проблему с качеством воздуха, что потребовало принятия мер предосторожности до выяснения масштабов угрозы.

Согласно информации капитана Джейми Джилла из пожарной службы округа Арлингтон, на месте работает группа по реагированию на опасные вещества Агентства по защите вооруженных сил Пентагона при поддержке местных пожарных.

По словам двух источников, в комплексе Пентагона заблокированы этажи со 2-го по 5-й в коридорах с 4-го по 7-й. Полиция внутри здания уже работает в противогазах и комплектах полной химической защиты.

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