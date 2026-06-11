В зооуголке в Симферополе у пары журавлей-красавок вылупились птенцы

Красавки живут в зооуголке около 10 лет. Однако приносить потомство они начали приносить после реконструкции, проведенной в 2024 году. Тогда для журавлей построили просторный вольер. По словам сотрудников зооуголка, новые условия положительно повлияли на продолжении рода у птиц.