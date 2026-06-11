Силовики выдворили из региона 18 мигрантов за 10 дней, возбуждено 16 дел

— По результатам операции пресечены несколько каналов незаконной миграции, в следствии чего возбуждено два уголовных дела по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», — сообщили в региональном Главке полиции. — Еще 14 уголовных дел возбуждено по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».