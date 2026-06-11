Силовики выдворили из региона 18 мигрантов за 10 дней, возбуждено 16 дел

В Волгоградской области всего за 10 дней — с 1 по 10 июня — возбудили 16 уголовных дела по факту незаконной миграции. По информации ГУ МВД России, таковы итоги первого этапа федеральной комплексной профилактической операции «Нелегал — 2026». В проверочных мероприятиях принимали совместно участие сотрудники региональной полиции, Федеральной службы безопасности, Росгвардии.
— По результатам операции пресечены несколько каналов незаконной миграции, в следствии чего возбуждено два уголовных дела по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», — сообщили в региональном Главке полиции. — Еще 14 уголовных дел возбуждено по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
22 жителя Волгоградской области, по информации силовиков, пойманы на оказании содействия незаконной миграции в регионе. Кроме этого, оперативно было прекращено гражданство Российской Федерации трем лицам.
— 61 иностранец незаконно находился на территории страны. В Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Волгограду помещено 40 человек. Подвергнуто выдворению 18 мигрантов, — продолжают в полиции.
Всего за 10 дней правоохранители Волгоградской области составили 625 административных материалов.
Фото: сгенерировано ИИ.