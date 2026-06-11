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Ростовская область отправила в Турцию 3,3 тыс. тонн кормов

Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

Ростовская область отправила в Турцию тысячи тонн кормов. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. С первого по пятое июня из морских портов Дона в Турцию экспортировали крупные партии подсолнечного шрота. Общий объём отгруженной продукции составил более трёх тыс. тонн. Этот растительный корм широко применяется в животноводстве. Перед погрузкой продукцию тщательно проверили специалисты. Лабораторные исследования подтвердили высокое качество донского шрота и его полное соответствие требованиям турецкой стороны. Никаких нарушений ветеринарных правил при этом не зафиксировали.