В июле в Калининграде бесплатно выступят Zivert, «Браво», Газмановы, Burito и 5sta Family

«Концертная программа рассчитана специально на несколько дней, чтобы у жителей региона был выбор, и чтобы как можно больше человек смогли посетить праздничную программу. Предоставили площадку и для местных исполнителей, и для артистов федерального уровня, при этом составили программу, учитывая интересы разной возрастной аудитории», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.