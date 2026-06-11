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В июле в Калининграде бесплатно выступят Zivert, «Браво», Газмановы, Burito и 5sta Family

Мероприятия организуют на территории «Ростех Арены».

В Калининграде пройдут бесплатные концерты с приглашёнными артистами в честь 80-летия региона. Мероприятия организуют на территории «Ростех Арены». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Концерты будут идти три дня подряд. В пятницу, 3 июля, на территории «Ростех Арены» выступят местные вокальные коллективы. Днём 4 и 5 июля организуют концерты исполнителей из других регионов России, а вечером состоятся гала-концерты с приглашёнными артистами.

На территории стадиона также будут работать зоны со спортивными и семейными активностями, точки питания. Попасть на праздник можно будет бесплатно по предварительной регистрации.

В субботу, 4 июля, для калининградцев и гостей города выступят Родион и Олег Газмановы, а также группа «Браво». Регистрация на концерт доступна по ссылке.

В пятницу, 5 июля, организуют выступление Burito, 5sta Family и Zivert. Зарегистрироваться можно по ссылке.

«Концертная программа рассчитана специально на несколько дней, чтобы у жителей региона был выбор, и чтобы как можно больше человек смогли посетить праздничную программу. Предоставили площадку и для местных исполнителей, и для артистов федерального уровня, при этом составили программу, учитывая интересы разной возрастной аудитории», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

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