Глеб Никитин обсудил с Иреком Файзуллиным развитие жилья в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в мессенджере MAX сообщил о встрече с министром строительства России Иреком Файзуллиным, на которой обсудили развитие жилищного строительства и модернизацию инфраструктуры в регионе. В частности, речь шла о возведении инженерных сетей в Дивееве, а также о реализации проектов, направленных на формирование комфортной городской среды.
Отдельное внимание участники встречи уделили программе переселения граждан из аварийного жилья и возможностям, которые открываются благодаря использованию бюджетных кредитов для развития территорий.
По словам главы региона, с 2018 года в Нижегородской области введено свыше 13 млн квадратных метров жилья. Рекордным стал 2024 год, когда объем строительства превысил 2 млн квадратных метров, что оказалось на 16% выше запланированных показателей. Несмотря на текущие сложности в отрасли, ранее созданный градостроительный задел позволяет сдерживать негативные тенденции.
Никитин также отметил, что в регионе полностью решена проблема обманутых дольщиков — это произошло в 2024 году. В 2025 году работа в этом направлении была продолжена: завершено строительство всех проблемных многоквартирных домов и приняты меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Совместно с Минстроем России продолжается модернизация инженерной инфраструктуры Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Работы ведутся в рамках создания паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Реализация проектов стала возможной благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе «Единой России».
В завершение губернатор поблагодарил министра строительства России за поддержку инициатив региона и внимание к вопросам развития Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что работы по устройству инженерных сетей пройдут на территории Дивеевского монастыря в этом году.
фото: канал Глеба Никитина в мессенджере MAX.