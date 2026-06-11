Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин обсудил с Иреком Файзуллиным развитие жилья в Нижегородской области

Обсуждались возведение инженерных сетей в Дивееве и реализация проектов, направленных на формирование комфортной городской среды.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в мессенджере MAX сообщил о встрече с министром строительства России Иреком Файзуллиным, на которой обсудили развитие жилищного строительства и модернизацию инфраструктуры в регионе. В частности, речь шла о возведении инженерных сетей в Дивееве, а также о реализации проектов, направленных на формирование комфортной городской среды.

Отдельное внимание участники встречи уделили программе переселения граждан из аварийного жилья и возможностям, которые открываются благодаря использованию бюджетных кредитов для развития территорий.

По словам главы региона, с 2018 года в Нижегородской области введено свыше 13 млн квадратных метров жилья. Рекордным стал 2024 год, когда объем строительства превысил 2 млн квадратных метров, что оказалось на 16% выше запланированных показателей. Несмотря на текущие сложности в отрасли, ранее созданный градостроительный задел позволяет сдерживать негативные тенденции.

Никитин также отметил, что в регионе полностью решена проблема обманутых дольщиков — это произошло в 2024 году. В 2025 году работа в этом направлении была продолжена: завершено строительство всех проблемных многоквартирных домов и приняты меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Совместно с Минстроем России продолжается модернизация инженерной инфраструктуры Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Работы ведутся в рамках создания паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Реализация проектов стала возможной благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе «Единой России».

В завершение губернатор поблагодарил министра строительства России за поддержку инициатив региона и внимание к вопросам развития Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что работы по устройству инженерных сетей пройдут на территории Дивеевского монастыря в этом году.

фото: канал Глеба Никитина в мессенджере MAX.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше