Обвинение запросило реальный срок за взлом банковской инфраструктуры в Воронеже

Уголовное дело по статьям о мошенничестве и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) возбудило и расследовало региональное управление ФСБ России. По версии следствия, в прошлом году сотрудница Сбербанка взломала внутреннюю автоматизированную систему «Калита», отвечающую за сбор и распределение просроченной задолженности обанкротившихся клиентов. По данным следствия, с мая по сентябрь, пользуясь служебным положением в корыстных целях, она 18 раз подменила реквизиты финансовых управляющих в платежных документах по возврату задолженности на данные собственной кредитки.