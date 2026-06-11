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В Москве стартовал ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы

Специалисты заменят более 20 тысяч квадратных метров покрытия.

Ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы стартовал в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Работы идут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты заменят более 20 тыс. кв. м. дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах. После этого на улице установят скамейки, урны и стелы пешеходной навигации.

Также на участке смонтируют новые опоры контрастного освещения. Их свет будет направлен прямо на пешеходные переходы, поэтому водители смогут лучше видеть людей в темное время суток.

Кроме того, специалисты нанесут разметку общей протяженностью более 1 тыс. пог. м. А также они разобьют газон площадью 3 тыс. кв. м и высадят около 50 кустарников кизильника.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.