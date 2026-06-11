При атаках ВСУ в Белгородской области погибла женщина, еще 11 человек ранены

В Белгородском округе в поселке Разумное от удара FPV-дрона повреждена спецтехника. При атаке второго беспилотника повреждены инфраструктурный объект, кузова и стекла шести машин. В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате детонации сбитого дрона разбиты окна надворной постройки. В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. В Шебекинском округе в селе Белянка от детонации дрона повреждены сельхозтехника и КамАЗ, в селе Сурково — спецтехника. В селе Сергиевка Краснояружского округа дрон ударил по социальному объекту, пробив кровлю.