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Глава Следкома РФ заинтересовался возможным закрытием школы в воронежском селе

Жители воронежского села опасаются закрытия учебного заведения, поэтому обратились напрямую к главе СК.

Источник: Комсомольская правда

Жители воронежского села в Верхнехавском районе обратились через соцсети к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Родители учеников Нижнебайгорской средней школы опасаются закрытия образовательного учреждения. Причиной стал тот факт, что набор в старшие классы идет в другом филиале школы. И жители боятся, что учебное заведение расформируют. Следственные органы Воронежской области возбудили уголовное дело по этому факту.

Председатель СК России затребовал доклад от воронежских коллег о ходе расследования и по доводам обращения.

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