Глава Следкома РФ заинтересовался возможным закрытием школы в воронежском селе

Жители воронежского села в Верхнехавском районе обратились через соцсети к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Родители учеников Нижнебайгорской средней школы опасаются закрытия образовательного учреждения. Причиной стал тот факт, что набор в старшие классы идет в другом филиале школы. И жители боятся, что учебное заведение расформируют. Следственные органы Воронежской области возбудили уголовное дело по этому факту.