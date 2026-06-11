На Кубани построят 2 фельдшерско-акушерских пункта в этом году

Два фельдшерско-акушерских пункта построят в Горячем Ключе и Ленинградском районе Краснодарского края в 2026 году, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Работы проведут по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Благодаря новым объектам жители смогут обращаться к медикам рядом с домом, проходить профилактические осмотры, делать прививки и своевременно получать консультации специалистов. Медпункты оснастят современным медицинским оборудованием и подготовят комфортные условия для приема пациентов.
«Для многих сельских населенных пунктов ФАП является первым и самым доступным местом получения медицинской помощи. Наша задача — обеспечить каждому жителю региона возможность своевременно получить эту помощь вне зависимости от места проживания», — подчеркнул временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.