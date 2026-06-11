В Сунже Ингушетии благоустроили улицу Осканова

Улицу Осканова благоустроили в Сунже Республики Ингушетии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновленную территорию уже открыли, сообщили в администрации городского округа город Сунжа.
Обновление провели на участке протяженностью 200 м. Ранее из-за узкой проезжей части водителям было сложно разъезжаться со встречным транспортом, что создавало неудобства и замедляло движение. Поэтому одним из ключевых решений стало расширение дорожного полотна.
Помимо расширения проезжей части, там уложили новый асфальт, установили бордюрный камень и уличное освещение, обустроили парковочную полосу, а также выполнили озеленение. Вдоль обновленной территории высадили многолетние краснолистные клены.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.