В МИД РФ рассказали о встрече с послами Франции, ФРГ и Британии
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послами Германии, Франции и Великобритании указал на деструктивную линию руководства этих стран по украинскому кризису. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Трамп заявил о планах установить контроль над иранским островом Харк
СМИ: министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку
В своем письме премьер-министр Киру Стармеру, Джон Хили заявил, что министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.
Захарова: Киев бомбит Евросоюз каждую неделю
Европа получила уже 11 инцидентов с украинскими дронами за последние 3 месяца. Киевский режим, по сути, бомбит Евросоюз каждую неделю в ответ на закупку вооружений на десятки миллиардов евро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении
Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.