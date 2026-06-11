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Главные новости к вечеру 11 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 11 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В МИД РФ рассказали о встрече с послами Франции, ФРГ и Британии

Источник: РИА "Новости"

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послами Германии, Франции и Великобритании указал на деструктивную линию руководства этих стран по украинскому кризису. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Трамп заявил о планах установить контроль над иранским островом Харк

Источник: Reuters

Президент США написал, что США «очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью». Кроме того, Трамп заявил о намерении сил США установить контроль над иранским островом Харк и нефтяными объектами исламской республики.

СМИ: министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку

Источник: Reuters

В своем письме премьер-министр Киру Стармеру, Джон Хили заявил, что министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.

Захарова: Киев бомбит Евросоюз каждую неделю

Источник: Reuters

Европа получила уже 11 инцидентов с украинскими дронами за последние 3 месяца. Киевский режим, по сути, бомбит Евросоюз каждую неделю в ответ на закупку вооружений на десятки миллиардов евро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Источник: Levon Vardanyan/CC0

Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

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