Нижегородская область получила шесть наград на MVP Awards 2026

Нижегородская область получила шесть наград на юбилейной международной премии в области спортивного маркетинга и коммуникаций MVP Awards 2026. Церемония прошла 10 июня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В этом году на конкурс подали около 1 600 проектов, из которых 222 вышли в финал.
По итогам премии команды АНО «ЦУРС» и хоккейного клуба «Торпедо» завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, в категории, посвященной популяризации спорта и здорового образа жизни, серебряной наградой отметили сообщество «Женский любительский футбол Нижегородской области».
ХК «Торпедо» стал победителем в номинации «Лучшая работа клубного телевидения» за серию промороликов. Также клуб получил две серебряные награды — за лучшую спонсорскую активацию (юбилейные матчи с участием партнера ОМК) и за лучший мерч — коллекцию «Место силы», созданную совместно с брендом «Душа» и посвященную новой арене VOLGA Arena.
АНО «ЦУРС» удостоена серебряной награды за лучший matchday-проект — концепцию «Химического дерби» (матч ФК «Химик» против ФК «Амкар»). Еще две награды — бронзовые — организация получила за дизайн игровой формы проекта «Вместе за Нижний» и за проект, ориентированный на молодежную аудиторию.
Отдельно отмечена метавселенная «Спортивный Нижний Новгород», которая также получила бронзу в категории работы с молодежью. Проект стал первым подобным виртуальным пространством среди российских городов и реализован при участии АНО «Центр 800», АНО «ЦУРС» и министерства спорта Нижегородской области.
Полученные награды охватывают различные направления — от клубного медиа и мерча до цифровых решений и организации матчей — и подтверждают высокий уровень развития спортивного маркетинга в регионе.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» стало победителем MVP Awards в номинации «Лучшая работа клубного телевидения».