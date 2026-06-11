Нижегородская область получила шесть наград на MVP Awards 2026

Нижегородская область получила шесть наград на юбилейной международной премии в области спортивного маркетинга и коммуникаций MVP Awards 2026. Церемония прошла 10 июня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В этом году на конкурс подали около 1 600 проектов, из которых 222 вышли в финал.