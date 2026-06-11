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Четвертое отделение по управлению БПЛА для детей открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли новое отделение Центра военно-патриотического воспитания (ЦВПВ) по обучению детей управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Оно появилось на территории парка «Швейцария», рассказал глава города Юрий Шалабаев. Ранее работу начали три филиала в Нижегородском, Приокском и Автозаводском районах.

Источник: Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде открыли новое отделение Центра военно-патриотического воспитания (ЦВПВ) по обучению детей управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Оно появилось на территории парка «Швейцария», рассказал глава города Юрий Шалабаев. Ранее работу начали три филиала в Нижегородском, Приокском и Автозаводском районах.

«В центре воспитывают и обучают будущих инженеров, операторов БПЛА, учат ребят 3D-моделированию, для них ввели школу военного переводчика и журналиста, фехтование и кинологию. Сейчас порядка 800 школьников бесплатно занимаются по всем этим направлениям. Будем и дальше продолжать открывать филиалы», — прокомментировал мэр Юрий Шалабаев.

В новом учебном пространстве доступны пилотирование FPV-дронами, 3D-моделирование и печать, применение нейросетей, электроника и схемотехника, а также программирование БПЛА. Кроме того, пространство позволит участвовать в программе по подготовке детей к сдаче норм ГТО по БПЛА.

И.о. замначальника Центра военно-патриотического воспитания по развитию БПЛА и инженерии Иван Ходин добавил, что с открытием нового отделения планируется создать спецотряд инженерной подготовки, что позволит ребятам чаще участвовать в турнирах и применять свои навыки на практике.

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