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В День города в Янтарном выступит группа Ильи Хвостова «Мысли вслух»

Празднование намечено на 18 июля.

День города в Янтарном отметят 18 июля, празднование совпало с Днем Калининградского янтарного комбината. Главным музыкальным подарком станет выступление на главной сцене группы Ильи Хвостова «Мысли вслух». Об этом 11 июня в прямом эфире в «ВК» сказала глава администрации Янтарного округа Ирина Гракова.

Концертная программа пройдет на Парковой площади. Участвовать будет не только группа «Мысли вслух», но и коллектив барабанщиц, симфонический оркестр Калининградской области, другие артисты.

— Одновременно будет работать несколько площадок с мастер-классами, фотозонами, детской анимацией. Пройдет выставка ретроавтомобилей, — сказала глава округа и добавила, что на ротонде организуют народное караоке, на пляже гостей ждет спортивно-развлекательная программа «Янтарные звезды», а на Синявинском озере — традиционный международный заплыв.

На улице Советской в самом Янтарном организуют пешеходную зону с ярмаркой. К участию пригласят предпринимателей из других муниципалитетов.

Власти заявили, что ожидают «фееричное празднование» в этом году.