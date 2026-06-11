В День города в Янтарном выступит группа Ильи Хвостова «Мысли вслух»

— Одновременно будет работать несколько площадок с мастер-классами, фотозонами, детской анимацией. Пройдет выставка ретроавтомобилей, — сказала глава округа и добавила, что на ротонде организуют народное караоке, на пляже гостей ждет спортивно-развлекательная программа «Янтарные звезды», а на Синявинском озере — традиционный международный заплыв.