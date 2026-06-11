В здании Заксобрания вновь планируют провести ремонтные работы

Законодательное собрание Калининградской области готовится к поиску подрядчика для выполнение работ по капитальному ремонту входной группы, крыльца эвакуационного выхода и цоколя конференц-зала своего здания. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Работы необходимо провести по адресу: ул. Кирова, 17. На ремонт готовы потратить до 1 403 256 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В феврале 2025 года на капремонт фасада, оконных и дверных блоков, водосточной системы и пожарных лестниц, а также архитектурную подсветку здания Заксобрания выделяли 35 млн рублей. Контракт стоимостью 30,9 млн рублей заключили с компанией «Эталстрой». Устройством ландшафтного освещения занималась Елена Савельева за 444,4 тыс. рублей. В октябре 2025 года на капитальный ремонт холла первого этажа Заксобрания направили 10,3 млн рублей. В эту стоимость входили в числе прочего натяжные потолки, установка двух люстр ADINA с десятью лампами, 13 хрустальных бра TESSA и подсветки для картин.