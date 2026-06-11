Посольство Кипра в России прекращает приём заявлений через визовые центры

Как сообщили в диппредставительстве, срок действия договора с компанией истекает, поэтому приём документов в офисах BLS будет завершён. С 15 июня заявления начнут принимать непосредственно в консульском отделе посольства в Москве, а также в генеральных консульствах в Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. «Заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах», — говорится в сообщении.