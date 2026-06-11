Главные новости за 11 июня. Ростов-на-Дону и область

В мае 2026 года жители Ростовской области оформили автокредиты на 3,4 млрд руб., что на 18,7% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 2,8 млрд руб. Однако в сравнении с 2024 годом показатель сократился на 42,6% или 2,5 млрд руб.