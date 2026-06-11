Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо

По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, выставка была запланирована еще в прошлом году именно на эти июньские дни в связи с тем, что в Севастополь вернулись фрагменты панорамы Рубо, ранее отреставрированные в Москве.
«И для нашего музея, и вообще для музейного сообщества это беспрецедентный случай, когда два фрагмента оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо, которое было уничтожено в июне 1942 года, вернулось к нам… Спустя 84 года они прибыли в Севастополь», — сказал Смородкин.
Он отметил, что после удара ВСУ по зданию Панорамы в ночь на 10 июня, в результате которого внутри все выгорело практически дотла, было принято решение выставить также в рамках этой выставки два незначительных фрагмента того художественного полотна, которое десятилетиями с момента восстановления музея после Великой Отечественной войны демонстрировалось и выставлялась в музее.
Ранее Смородкин сообщал, что накануне во время тушения пожара и спасения артефактов из здания панорамы удалось вынести 10 фрагментов, размером примерно 5×3 метра, которые доставали из воды и углей.
«Фрагменты размером 5×3 после того, как мы только что их вынесли из пожара, не представляется возможным в одном помещении здесь подготовить (для показа). И сегодня мы для наглядности покажем маленькие куски оторванного и обожженного полотна, которое вчера извлекли из пожара», — отметил он.
Как уточнила в комментарии РИА Новости Крым заведующая отделом музея «История Крымской войны 1853−1856 гг.» Екатерина Малиновская, в здании панорамы с момента ее восстановления в 1954 году, к столетию Крымской войны, находилось произведение советских художников, которые создали полотно на основании сюжета и композиции панорамы Рубо, так сказать, «по мотивам». Именно обгоревшие и не подлежащие восстановление куски этого полотна можно видеть на выставке — теперь под стеклом.
Оригинальные же фрагменты полота Франца Рубо все время после эвакуации в годы Великой Отечественной войны находились в Москве.
«Прошло более 60 лет, когда наши коллеги вообще инициировали процесс возвращения фрагментов в Севастополь. И фрагменты панорамы вернулись в свой дом, в то место, где они были приведены творческим гением самого Франца Рубо… И для нас честь представить эти фрагменты публике, поскольку севастопольцы ранее их могли видеть только в составе полотна Рубо еще в далеком 1942 году», — подчеркнула Малиновская.
Речь идет о фрагментах панорамы с условными называниями «Атака», а также «Левее Юферова», отметила она.
По словам Малиновской, в рамках практики обмена фондовыми коллекциями между государственным и музеями, которая существовала и в советское время, оба эти фрагмента в 1960-х годах были переданы музею-панораме «Бородинская битва» в качестве образцов панорамной живописи Франца Алексеевича Рубо.
«Так случилось, что в 1967 году в панораме московской случился страшный пожар. В пламени того пожара удалось спасти четыре фрагмента подлинного полотна панорамы “Бородинская битва”. И, ища авторскую живописную манеру Франца Алексеевича Рубо, специалисты-реставраторы, конечно же, обращались и к нашим фрагментам», — пояснила Малиновская.
На выставке «Рубо.170» с сегодняшнего дня можно увидеть также этюды и рисунки Франца Рубо, копии работ из коллекций музеев-партнеров и образцы обмундирования и вооружения русской армии периода Крымской войны. Все это те предметы, которые художник использовал при подготовке к созданию своих батальных полотен.
Кроме того, под стеклом рядом с картинами и репродукциями — награды, личные документы, книги и альбомы о творчестве мастера.
«Севастопольская панорама — это часть нашего культурного кода, нашего мировоззрения. Но нам было важно показать не только… его шедевр, но и весь биографический путь художника, разные аспекты и стороны творчества, те творческие направления, которые для нас кажутся непривычными», — сказала Малиновская.
Сделать это помогла фондовая коллекция музея обороны Севастополя и его партнеров, в числе которых Музей-панорама «Бородинская битва», музей изобразительных искусств и музей Черноморского флота, добавила она.
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в день открытия этой выставки еще раз подчеркнул, что монументальное полотно Франца Рубо непременно будет восстановлено и помещено там же, где десятилетиями демонстрировалась его точная копия, созданная после удара немецкой авиации и пожара в 1942-м.
«Так случилось, что по его же сюжету уже в третий раз, будет воссоздана или отреставрирована — это мы определим немножко позже — эта панорама. А то, что она будет восстановлена, нет никаких сомнений: у нас хватает и цифрового материала, и подлинных, так сказать, обрывков полотна. И сейчас техника позволяет… все это делать».
Он отметил, что музей уже получил «массу предложений со словами поддержки от разных институтов и активных художников включиться в работу».
«Пока еще об этом говорить рано, но полная поддержка со стороны профессионального сообщества и для тех людей, которые занимаются именно написанием панорамы и живописи, у нас есть», — заключил руководитель музея.
Что известно о панораме Рубо «Штурм 6 июня 1855 года»
Монументальное полотно — панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» посвящено событиям обороны Севастополя во время Крымской войны. Решение о его создании к 50-летию обороны города приняли в 1901 году. Работа была поручена одному из главных мастеров панорамной живописи и его основоположнику в России Францу Рубо.
Сюжет, выбранный художником, изображал отражение штурма Малахова кургана и Корабельной стороны англо-французскими войсками 6 (18 по новому стилю) июня 1855 года. Полотно насчитывало свыше 4 тысяч персонажей, в числе которых реальные защитники Севастополя: адмирал Павел Нахимов, хирург Николай Пирогов, матрос Петр Кошка и сестра милосердия Даша Севастопольская.
Рубо работал над панорамой с 1901 по 1904 год. Для публичного посещения ее выставили впервые в 1905 года в здании на Историческом бульваре.