Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо

«Так случилось, что по его же сюжету уже в третий раз, будет воссоздана или отреставрирована — это мы определим немножко позже — эта панорама. А то, что она будет восстановлена, нет никаких сомнений: у нас хватает и цифрового материала, и подлинных, так сказать, обрывков полотна. И сейчас техника позволяет… все это делать».