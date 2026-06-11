ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о нанесении высокоточных ударов по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении. По его словам, целью этих действий является разрушение логистических цепочек противника и снижение его общего боевого потенциала.