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ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки

В Минобороны сообщили, что российские войска заняли восточные кварталы Константиновки и вышли на северо-восточные окраины. Город имеет стратегическое значение для обороны ВСУ в регионе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Юг» установили контроль над восточными кварталами Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Ранее город, имеющий стратегическое значение для обороны ВСУ в регионе, оказался в оперативном окружении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о нанесении высокоточных ударов по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении. По его словам, целью этих действий является разрушение логистических цепочек противника и снижение его общего боевого потенциала.

В Минобороны также подтвердили взятие под контроль населенного пункта Охримовка. Боевую задачу успешно выполнили подразделения группировки войск «Север». В российских силовых структурах отметили, что освобождение этого поселка позволило значительно расширить полосу безопасности на данном участке фронта.