Подразделения группировки войск «Юг» установили контроль над восточными кварталами Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Ранее город, имеющий стратегическое значение для обороны ВСУ в регионе, оказался в оперативном окружении.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о нанесении высокоточных ударов по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении. По его словам, целью этих действий является разрушение логистических цепочек противника и снижение его общего боевого потенциала.
В Минобороны также подтвердили взятие под контроль населенного пункта Охримовка. Боевую задачу успешно выполнили подразделения группировки войск «Север». В российских силовых структурах отметили, что освобождение этого поселка позволило значительно расширить полосу безопасности на данном участке фронта.