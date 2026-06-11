Шуваев на встрече с Мурашко поднял вопрос о федеральной поддержке белгородских медиков

В ходе рабочей встречи министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, среди прочего, обсуждалось обеспечение льготными лекарствами. Как подчеркнули в пресс-службе облправительства, господин Шуваев держит этот вопрос на особом контроле — в 2026-м на эти цели выделено 4,2 млрд руб. Отдельно глава региона поднял вопрос о федеральной поддержке в виде межбюджетного трансферта для выполнения майских указов президента.