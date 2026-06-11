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Появились новые детали по ЧП с электричкой под Пермью

Пассажиры остановленной оползнем под Пермью электрички пересели в другой поезд.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 11 июн — РИА Новости. Пассажиры электрички, движение которой было прервано из-за оползня на железнодорожном пути в Пермском крае, пересели в другой пригородный поезд, который отправится по маршруту после расчистки рельсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловской железной дороги.

В четверг компания объявила, что движение электрички на участке Шибаново — Чусовская в Пермском крае было прервано из-за намывания камней на железнодорожном пути, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

«Работники Свердловской железной дороги выехали на место для очистки путей. Пассажиры поезда № 7190 на станции Шибаново пересажены в пригородный поезд № 6204 сообщением Пермь — Чусовская и после того, как путь будет расчищен, смогут продолжить поездку далее по маршруту», — рассказала собеседница агентства.