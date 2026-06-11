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Движение транспорта по Казанской набережной в Нижнем Новгороде ограничат с 15 июня

Изменения связаны с проведением земляных работ.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке Казанской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения будут действовать с 06:00 15 июня до 06:00 29 июня 2026 года в районе дома № 1 на площади Сенной.

Изменения связаны с проведением земляных работ. На время их выполнения движение на указанном участке будет затруднено.

Объезд организуют по прилегающим улицам. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что Сормовское шоссе в Нижнем Новгороде частично перекроют 15 июня.