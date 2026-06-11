Движение транспорта по Казанской набережной в Нижнем Новгороде ограничат с 15 июня

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке Казанской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения будут действовать с 06:00 15 июня до 06:00 29 июня 2026 года в районе дома № 1 на площади Сенной.