8,3 тысячи нижегородских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и физике

Однако полностью избежать удалений с экзаменов не удалось. Один из участников ЕГЭ по обществознанию был отстранен от экзамена за использование шпаргалки. Таким образом, выпускникам одиннадцатых классов пока не удалось повторить результат девятиклассников, которые ранее провели один из экзаменационных дней без единого удаления.