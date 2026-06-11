В финал «Лидеров России. Команда» вышли 13 управленцев из Хабаровского края

Финалистами конкурса «Лидеры России. Команда», организованного в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», стали 280 управленческих команд страны, в их числе 13 управленцев из Хабаровского края. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
«В финал шестого сезона вышли 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. С каждым новым сезоном мы видим тенденцию, что опыт “молодеет”: в конкурс приходят руководители с большим управленческим и личным бэкграундом, при этом это человек среднего или даже молодого возраста. В среднем наш финалист — это управленец от 35 до 44 лет, находящийся на пике своей профессиональной формы. Обращу внимание, что каждый четвертый финалист — это молодой управленец от 25 до 34 года, есть и такие, кто моложе 25 лет — это 27 финалистов», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Хабаровский край представляют 13 управленцев. Это 10 участников в категории «Государственные управленческие команды», 3 участника в категории «Сборные управленческие команды». Среди них — команды министерства цифрового развития и связи региона, администрации Хабаровска, а также компании сфер атомной энергетики и промышленности. Всего на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» было подано 683 заявки от жителей региона.
Итоговые состязания команд-финалистов проекта проходят с 9 по 14 июня. В рамках финала участникам каждой категории будет предложено выполнить несколько заданий, которые связаны с анализом и оценкой информации, определением приоритетов, выбором стратегических инициатив, распределением и оптимизацией ресурсов, управлением социально значимыми проектами и другие. Эффективность работы команды будет оцениваться по достигнутому результату в каждой задаче.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.