В поселке Дружба Адыгеи состоялся День здоровья

День здоровья прошел в поселке Дружба Республики Адыгеи по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря акции жители смогли бесплатно пройти комплексное обследование организма за один день, не выезжая в районную больницу, сообщили в управлении главы региона по реализации национальных проектов.
Посетители могли сдать базовые анализы, пройти ЭКГ, УЗИ и оценку ключевых показателей крови. Кроме того, в поселок приехали профильные специалисты: кардиолог, невролог, уролог, гинеколог, офтальмолог и врач по медицинской профилактике.
Также для участников рядом с амбулаторией организовали культурную программу. Перед гостями выступили воспитанники местного Дома культуры с танцевальными номерами, а работники культуры прочитали стихи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.