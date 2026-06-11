Глава донского минсельхоза объяснила рост цен на бензин

Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко сообщила, что на рынке нефтепродуктов зафиксированы рост стоимости топлива и ограничения в поставках ГСМ. Об этом сообщается на сайте аграрного ведомства.