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Глава донского минсельхоза объяснила рост цен на бензин

Сегодня хозяйства области заготовили более 70 тыс. тонн дизельного топлива.

Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко сообщила, что на рынке нефтепродуктов зафиксированы рост стоимости топлива и ограничения в поставках ГСМ. Об этом сообщается на сайте аграрного ведомства.

«Для успешного проведения уборочной кампании важно обеспечить хозяйства необходимыми запасами топлива. Совместно с правительством Ростовской области мы принимаем меры по стабилизации ситуации и рекомендуем аграриям максимально использовать имеющиеся мощности для хранения ГСМ», — отметила Анна Касьяненко.

Сегодня хозяйства области заготовили более 70 тыс. тонн дизельного топлива. По словам главы минсельхозпрода, это составляет около 54% от потребности на период уборочных работ.